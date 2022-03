Rapina alle poste di Via Nocera Umbra, fermato dai “falchi” dopo 8 minuti

Lunedi dopo l’una, alle poste di Via Nocera Umbra, i dipendenti hanno vissuto attimi di terrore. Un uomo armato di pistola è entrato nell’ufficio postale, facendo inginocchiare clienti e impiegati ordinando alla direttrice di consegnare tutti i soldi disponibili. Appena uscito con un magro bottino di 700 euro, la direttrice ha chiamato le forze dell’ordine. Sono intervenuti nell’arco di pochi minuti I Falchi della squadra Mobile, specializzati nei servizi anti-rapina, hanno fatto una battuta sul territorio e alle 13,26, soli otto minuti dopo, l’hanno rintracciato sul marciapiede in via Amelia e bloccato sul posto. L’uomo aveva con se la pistola carica con otto proiettili, oltre ai 700 euro in contanti che sono stati subito restituiti alla direttrice dell’ufficio postale. Il rapinatore, che ha diversi precedenti penali per altri fatti simili, è stato portato negli uffici per gli ulteriori accertamenti, in attesa di formalizzare l’arresto.