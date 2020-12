Rapina al Conad di via Tommaso da Celano

Sono stati sottratti 1500 euro da tre registratori di cassa. È quanto accaduto alle 12,51 di martedì 8 dicembre in via Tommaso da Celano, all’interno del supermercato Conad, zona Appio Latino. Protagonisti della rapina due banditi non giovanissimi, con volto coperto e accento romano: entrambi indossavano i guanti. Uno dei malviventi, pistola in pugno, si è fatto consegnare il denaro dal titolare dell’esercizio. Nessuno è rimasto ferito. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza, sul posto la Polizia.