Irrompe nel supermercato e, sotto la minaccia di una pistola, costringe una dipendente a farsi consegnare l’incasso per poi fuggire velocemente. E’ successo mezz’ora fa al Carrefour di via Cesare Baronio. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona che hanno avviato le indagini per rintracciare il malvivente o i malviventi che sono riusciti per il momento a far perdere le proprie tracce.