Raggi alla Caffarella: stop persone in giro altrimenti l’esercito

“Dopo le numerosissime vostre segnalazioni sono venuta questa mattina al Parco della Caffarella. Ci sono persone che corrono, attivita’ ancora consentita, ma ce ne sono ancora troppe che passeggiano, prendono il sole, sono in giro con gli amici”. Cosi’ la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook.

“Forse non e’ chiara la gravita’ della situazione – continua la Sindaca – invito tutti a guardare le immagini di Bergamo, dove in questi giorni l’esercito sta portando via le bare di chi ha contratto il Coronavirus, perche’ ormai nei cimiteri del luogo non c’e’ piu’ posto. Le persone che si ammalano, voglio ricordarlo, spesso non possono essere ricoverate negli ospedali o in terapia intensiva, perche’ ormai i numeri dei positivi e’ molto alto. Dobbiamo darci una regolata adesso, o progressivamente arrivera’ l’esercito e verra’ tolta anche la possibilita’ di fare jogging”.

“Dobbiamo fermare questa pandemia. Dipende da noi. A chi non l’ha capito io non so piu’ cosa dire – ribadisce la sindaca – Stanno fioccando le denunce: ieri abbiamo denunciato alcune persone che erano andate a passeggiare come se nulla fosse. Non funziona cosi’. Dobbiamo essere piu’ rispettosi gli uni degli altri e soprattutto dobbiamo agire come una comunita’ che si deve proteggere e deve bloccare il contagio. State a casa, soprattutto per il bene delle persone fragili che devono essere protette”.