Gli ambulanti di Roma, per protestare contro la direttiva Bolkenstein, hanno invaso questa mattina entrambe le carreggiate del Raccordo Anulare in entrambe le direzioni paralizzando letteralmente il traffico. I manifestanti, come si puo’ notare nell’immagine, hanno montato le loro bancarelle tra le uscite Ciampino e Appia. Lunghe code di chilometri si stanno creando lungo tutto il raccordo.