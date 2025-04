Quattro “Recruiting day” con Manpower

Manpower, multinazionale leader mondiale nelle innovative workforce solutions, organizza in collaborazione con Roma Capitale e su iniziativa del consigliere Mariano Angelucci – presidente della Commissione turismo, moda e relazioni internazionali di Roma Capitale e consigliere metropolitano – quattro recruiting day in altrettanti municipi della città.

L’iniziativa favorisce l’incontro tra candidate e candidati in cerca di occupazione e le aziende cittadine con posizioni lavorative aperte. Il primo appuntamento è previsto per il 29 aprile dalle 10 alle 19 presso il CSA Pullino in via Giacinto Pullino (municipio VIII), mentre i successivi saranno il 15 maggio dalle 16 alle 19 presso la Parrocchia San Felice da Cantalice nell’omonima piazza (municipio V), il 22 maggio dalle 16 alle 19 presso la Parrocchia San Giovanni Leonardi in via della Cicogna (municipio VI) e il 29 maggio dalle 16 alle 19 presso la Parrocchia Sacri Cuori in via Poggio Moiano (municipio II).

Il progetto è stato presentato venerdì 11 aprile presso la sala Sassoli di Palazzo Valentini, alla presenza del consigliere Mariano Angelucci, tra i principali promotori dell’iniziativa, e di Francesco Clerissi, regional manager di Manpower.

“Iniziative come i Recruiting Day rappresentano un’opportunità concreta per avvicinare le persone al mondo del lavoro, offrendo informazioni chiare sulle posizioni disponibili e la possibilità di consegnare direttamente il proprio curriculum. Roma e il territorio circostante sono interessati da un enorme flusso di turisti in occasione del Giubileo: favorire l’incontro tra offerte di nuove posizioni e candidate è fondamentale, per l’occupazione, in primis, ma anche per garantire servizi di livello nei diversi segmenti riconducibili all’accoglienza, contribuendo quindi anche a promuovere l’immagine della Capitale e della rete dei comuni metropolitani. Come istituzioni, riteniamo fondamentale sostenere questi appuntamenti, organizzandoli in spazi di socialità e prossimità, perché è proprio sul territorio che si devono creare occasioni reali di incontro e di orientamento per chi è in cerca di occupazione – dichiara il consigliere Mariano Angelucci.

“Siamo orgogliosi di essere partner di Roma Capitale in questa importante iniziativa che mette in contatto domanda e offerta di lavoro. Siamo convinti che questi appuntamenti andranno incontro alle esigenze di lavoratori e lavoratrici romani così come delle imprese – afferma Francesco Clerissi di Manpower. “I recruiting day rappresentano un’occasione per persone in cerca di occupazione, specie in questo un momento di estrema vivacità del mercato del lavoro capitolino, anche grazie alle attività per il Giubileo. Manpower è impegnata a supportare le aziende nella ricerca e inserimento di persone per i tanti servizi necessari per questo evento storico. Un’importante opportunità per chi cerca lavoro o per chi desidera nuove prospettive di carriera, permettendo una crescita professionale in un contesto internazionale che può essere un trampolino di lancio per il futuro”.

Le offerte di lavoro su Roma e dintorni oggetto dei recruiting day riguarderanno sia le posizioni aperte delle aziende del territorio nell’ambito delle loro attività ordinarie, sia le opportunità emerse in occasione del Giubileo per la gestione delle attività necessarie ad accogliere i milioni di pellegrini e pellegrine attesi nel corso dell’anno.

Attualmente Manpower ha attive offerte di lavoro per centinaia di posizioni in diversi quartieri della Capitale: per esempio in zona Testaccio ed Aprilia, Ardea e Castelli romani si cercano addetti e addette ai banchi serviti della grande distribuzione (panetteria, ortofrutta, pescheria, gastronomia) , mentre a Fregene sono richiesti profili per il rifornimento scaffali e a Roma Sud operatori e operatrici per linee di produzione e coordinamento team nella ristorazione veloce. Diverse le opportunità a supporto dell’operatività aeroportuale di Fiumicino: operatori e operatrici aeroportuali, persone per check-in, assistenza clienti, autisti e autiste e nella supervisione dei trasporti. Molte anche le ricerche per figure amministrative come impiegate e impiegati paghe e contributi – Garbatella, Tiburtina e Parioli – o tecniche come conduttori e conduttrici di impianti e profili elettricisti e manutentori a Laurentina. A Roma centro invece sono richiesti talenti con esperienza nella manutenzione in ambito alberghiero, nonché baristi e bariste.

Altre ricerche sono per eventi della Capitale, per persone interessate anche a periodi brevi, come l’evento sportivo previsto per la seconda settimana di maggio per la quale si cercano persone per la vendita di cibo e bevande.

Per maggiori informazioni: https://www.manpower.it/it/annuncio-lavoro/retail/sales/recruiting-day-zona-garbatella/860147