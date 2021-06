Quasi completato il murales sul ponte di Piazza Zama

Un sabato e domenica dedicati al murale sul ponte di Via Siria. Il murale non è ancora terminato ed Alex Cilena lavoreranno nei prossimi giorni per completarlo. Come sottolineano i ragazzi di Retake, una raccolta fondi, la partecipazione durante l’evento e soprattutto il fatto che tanti mani insieme abbiano permesso la realizzazione di un disegno davvero condiviso, hanno dato il senso all’iniziativa. Ciliegina sulla torta, la collaborazione tra due realtà di cittadini attivi come noi e il Comitato delle Mura Latine. La rete che ci vuole per cambiare questa città.