Quadraro: una piazza colorata contro il degrado

E’ da anni che si parla di riqualificazione di piazza dei Tribuni e la sistemazione del suo mercato. Purtroppo una piazza che da tempo immemore vive in una stato di degrado tra chioschi carbonizzati e box abbandonati e residenti sempre più sfiduciati. Oggi alla piazza è stato dato un po’ di colore, un’ iniziativa atta a dare un po’ di “umanità” e “impegno sociale” in questo quartiere che malgrado tanta volontà e opere di riqualificazione (vedi i murales di grandi artisti internazionali) rimane comunque piuttosto difficile. Un plauso a tutte le associazioni che si impegnano con forza e coraggio contro il degrado dilagante di questo quartiere anche solamente per dare un pò di colore in un quadrante che ha vissuto per troppo tempo in bianco e nero.