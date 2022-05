Quadraro, ruba bici a un Casamonica: inseguito dalla vittima e fermato

H Ha rubato una bici elettrica da 2mila euro appartenente ad un Casamonica. Mentre il furto era in corso, al Quadraro (Roma), la vittima ha visto tutta la scena riuscendo nel giro di pochi minuti ad acciuffare il ladro e a farlo arrestare dai poliziotti. Il responsabile del furto è un 39enne di origini romene. Finito a processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma due volte a settimana. Il giovane è accusato di furto aggravato. Sarà ascoltato dai magistrati a giugno. I fatti sono avvenuti il 17 maggio nel pomeriggio, quando il 39enne mentre era in transito in via dei Consoli ha notato una costosa bici elettrica, dal valore di quasi 2mila euro parcheggiata in strada. Nonostante fosse ben incatenata è riuscito comunque a portarla via. La vittima del furto però ha assistito alla scena e così ha deciso di inseguirlo. Se inizialmente non era riuscito a prenderlo, lo ha incontrato nuovamente nel quartiere, e così ha chiamato gli agenti che lo hanno bloccato.

(Immagine di repertorio – una delle palazzine dei Casamonica)