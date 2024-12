Pubblicata la graduatoria delle licenze taxi

E’ stata pubblicata sul sito di Roma Capitale – al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1292068 – la graduatoria dei vincitori del concorso relativo al rilascio delle 1000 nuove licenze Taxi”, lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Per quanto riguarda le 800 licenze ordinarie – aggiunge Patanè – 865 sono gli uomini vincitori, pari all’85,6%, e 115 le donne (14,4%). Degli 800, 537 (67,3%) erano sostituti alla guida; il 62,9% sono diplomati, l’11,1% laureati.

Per quanto riguarda le fasce d’età, la stragrande maggioranza dei vincitori, 433, ha un’età compresa tra i 40 e i 59 anni; 308 tra 20 e 39 e 59 oltre i 60 anni. Per le licenze destinate a veicoli allestiti per il trasporto di persone con disabilità, 162 (81%) vincitori sono uomini, 38 donne; 72 (il 36%) erano sostituti alla guida.

I diplomati sono il 59,9%, i laureati l’11%. Sono 113, anche in questo caso la maggioranza, coloro i quali hanno un’età compresa tra i 40 e i 59 anni; 68 hanno tra i 20 e i 39 anni; 19 oltre i 60 anni”.