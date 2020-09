Programma di Softscience, tappe nei territori del VII Municipio

Riprendeil progetto per Roma Capitale sui 17 goal di Agenda 2030 dell’Onu sullo sviluppo sostenibile in 17 luoghi di RomaQuesto il programma:

si va in walkabout a Nonna Roma-Arci (via Togliatti 979)Goal: DiseguaglianzaC’è un esercito umano di più di 100.000 persone senza rete, per lo più invisibili, di ogni nazionalità, che popolano i nostri spazi urbani e silenziosamente tirano a campare, nella totale indifferenza generale. Nonna Roma si mette a disposizione con un banco di distribuzione alimentare per le persone meno abbienti in una modalità partecipata, laica e fortemente radicata nel territorio più povero della città.

Giovedì 1 ottobre, Ore 16

dalla Sapienza Università di Roma,Facoltà di Architettura (Piazza Borghese 9)

Goal: Mare

Esplorazione sulla complessità urbana lungo il Tevere, la via d’acqua che conduce al mare, con gli studenti del Master Internazionale di II livello in Gestione del Progetto complesso d’Architettura promosso dal Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma in collaborazione con École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine a Parigi,

Venerdì 2 ottobre, Ore 11

Mercato rionale di Via Orvieto (Mun.VII)

Goal: Cibo

Il mercato di via Orvieto, nel quartiere di San Giovanni, è uno dei più antichi di Roma. Il dato interessante è che il Mercato Rionale di Via Orvieto attende un progetto di rigenerazione urbana (su cui è già avviata una Delibera della Giunta Capitolina) che reinventerà quel mercato, affrontando il tema dei rifiuti a monte, per ridurre i costi strettamente collegati alla gestione dello scarto alimentare.

Venerdì 2 ottobre, Ore 17

Casa di Accoglienza “Santa Giacinta” (Via Casilina Vecchia 19)

Goal: Povertà

Tratteremo l’obiettivo “povertà” in una delle case di accoglienza della Caritas. Siamo a pochi passi dal Pigneto dove Pasolini girò “Accattone”. Sono passati 60 anni da quegli scenari di degrado sociale e oggi l’obiettivo di chi interviene negli ambiti della povertà, a partire dalla condizione dei “senza tetto” è quello di favorire il reinserimento sociale delle persone.

Sabato 3 ottobre, ore 11

Parco degli Acquedotti (Via Lemonia 221)

Goal: Acqua pubblica

L’esplorazione partecipata al Parco degli Acquedotti ci permetterà di riflettere di come a Roma, la Città delle Acque, il VII Municipio ne abbia concentrato il maggior numero,sette per cui si sta dando il nome “Aquae Septimae”.

Sabato 3 ottobre, ore 17

Ex consultorio autogestito (Via dei Sabelli 100, Mun.II)

Goal: Donne

Andremo a San Lorenzo dove fu realizzato nel 1973 da Simonetta Tosi uno dei primi consultori autogestiti, a via dei Sabelli, dove oggi campeggia questa frase:: “Noi crediamo che la conoscenza diretta del nostro corpo e la salute fisica sia una tappa fondamentale sulla strada dell’autodeterminazione”.