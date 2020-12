Progetto Ree Tree: altri nuovi alberi piantati nel quartiere

La prima fase della piantumazione 2020-2021 è terminata

L’evento è frutto di una sinergia tra il Dipartimento Tutela Ambientale ed il Comitato Mura Latine che ha dato vita al progetto ReTree Porta Metronia attraverso il quale i cittadini possono donare, adottare o dedicare un albero in una delle vie del quartiere proposte d’intesa tra l’Associazione e il Dipartimento Ambiente..

Il Comitato Mura Latine insieme al Team del Municipio VII ha piantato oltre 60 nuovi alberi in giro per il quartiere. Strade nuovamente verdi, con nuova vita, nuovi polmoni e una nuova prospettiva. Si ripartirà a gennaio per nuove piantumazioni. Un grazie anche dalla nostra redazione.