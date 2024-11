Presentazione del libro sulla Caffarella

Caffarella, il Parco che non c’era – Quaranta anni di impegno di cittadini e istituzioni per l’ambiente e la cultura. E’ il volume di circa 200 pagine con oltre 170 illustrazioni a colori, interamente finanziato grazie al 5×1000 donato dai cittadini all’associazione del Parco della Caffarella. Tale presentazione avverrà sabato 9 novembre alle 16,30 presso il teatro di Villa Lazzaroni – VII Municipio di Roma Capitale.

Gli organizzatori fanno sapere che non possono accogliere più dei 170 posti disponibili, pertanto, nell’eventualità in cui il teatro fosse al completo, i gestori del teatro non consentiranno ulteriori accessi; in tal caso sarà organizzata una nuova presentazione.