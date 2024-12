Presentata la Rete d’impresa filiera dei Castelli Romani

Nella Sala d’Armi di Palazzo Sforza Cesarini, messa a disposizione dal Comune di Genzano di Roma, si è svolta la presentazione ufficiale della Rete d’Impresa di Filiera dei Castelli Romani “V.I.P.”, Vino Innovazione e Pane. Un progetto unico e innovativo nel panorama laziale, finanziato dalla Regione Lazio, ai sensi della DGR n. 68/22 e che realizza una filiera produttiva intercomunale.

L’evento si è svolto alla presenza della presidente della rete Nina Farrell, del vice presidente Paolo Iacoangeli, della manager operativa Saula Giusto, di quasi tutti i titolari delle 21 aziende che hanno aderito al progetto e del partner progettuale CAT (Centro Assistenza Tecnica di Confesercenti) di Roma – Comprensorio Castelli Romani, nelle persone di Guido Ciarla e Antonio Ciavattini.

L’evento era riservato ad operatori media e stampa, ad operatori Ho.Re.Ca ed alle istituzioni locali e regionali.

Ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicesindaco di Lanuvio Valeria Viglietti, dell’assessore all’Agricoltura del Comune di Velletri Cristian Simonetti, della consigliera della Città Metropolitana di Roma Marta Elisa Bevilacqua, oltre a buona parte degli organi politici ed amministrativi del Comune di Genzano di Roma, capofila del progetto, tra cui il sindaco Carlo Zoccolotti, la vicesindaco e assessore Francesca Piccarreta. l’assessore Luca Temofonte.

Saula Giusto ha inaugurato la presentazione esprimendo la propria sentita gratitudine nei confronti della fiducia riposta da tale ente e il proprio senso di responsabilità nei confronti della rete per il ruolo ricoperto. Ha poi ringraziato tutti i presenti per aver accolto l’invito, presentando e passando la parola alla presidente e al vice presidente della rete.

Nina Farrell ha dato il benvenuto ai presenti, sottolineando l’importanza di questa rete di filiera produttiva, finanziata dalla Regione Lazio, per lo sviluppo del territorio dei Castelli Romani: “Un sentito ringraziamento al Comune di Genzano per l’ospitalità, a Confesercenti per l’ideazione del progetto e a tutte le istituzioni coinvolte, tra cui Regione Lazio, Arsial, la Città Metropolitana di Roma e gli altri comuni affiliati (Velletri, Lanuvio, Nemi, Ariccia e Albano Laziale). Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale ed importante per la valorizzazione delle eccellenze locali e per la creazione di nuove opportunità economiche”.

La parola è poi passata a Paolo Iacoangeli, che ha descritto la natura di filiera produttiva della rete: “La Rete V.I.P. è composta da ben 21 aziende produttive, di cui 16 sono produttori di vino e olio, ma di cui fanno parte anche un forno e panificatore; un’azienda che produce articoli per imbottigliamento per l’industria vinicola e olearia, in particolare tappi e capsule; un’azienda “agro-ecologica” di coltivazione e trasformazione di erbe officinali e prodotti botanici edibili; tre agriturismi che offrono vitto o vitto e alloggio”.

Un ente che si pone l’obiettivo di promuovere e sviluppare un sistema integrato di filiera, capace di valorizzare le specificità territoriali e di incrementare la competitività delle imprese locali.

Nina Farrell ha nuovamente preso la parola per descrivere, nel dettaglio, gli obiettivi che si pone la rete e le attività già svolte o “in fieri” nel breve e lungo periodo.

Questi gli obiettivi che la rete di si propone di realizzare:

-aumentare la visibilità e importanza delle imprese locale tramite una sinergia tra tutti;

-promuovere il turismo enogastronomico, valorizzare i prodotti tipici, e incrementare le relazioni tra produttori, distributori e ristoratori;

“Abbiamo il finanziamento della Regione Lazio per completare una serie di azioni entro l’estate prossima e stiamo agendo insieme, con entusiasmo, per raggiungere questi fini – ha poi commentato.

Per quanto riguarda le attività già completate dalla rete:

è stata già attivato il sito della rete (https://www.retevip.it/) e sono stati attivati i profili social di Facebook e Instagram (@retevip), al fine di incrementare la visibilità online, favorire l’engagement del target di audience e per posizionare l’organizzazione come punto di riferimento nel settore;

si è provveduto a realizzare materiali promozionali (brochure; roll-up) e a creare targhette di appartenenza alla rete da apporre nelle sedi delle singole aziende con il logo della Regione Lazio (che sono state poi consegnate ufficialmente a fine presentazione);

sono stati realizzati dall’inizio dell’autunno 2024 già alcuni eventi o la partecipazione ad eventi finalizzati alla promozione e comunicazione della rete e delle aziende che ne fanno parte: Le Degustazioni VIP in Terrazza a Genzano in occasione della Festa del Pane (19/21/21.09.24); la partecipazione per tre giorni a Beviamoci Sud a Roma (la manifestazione più importante della Capitale sui vini del Centro Sud e Sud d’Italia – 7/8/9.12.24), con un unico grande banco d’assaggio della rete e masterclass dedicata; la Presentazione ufficiale appena trascorsa.

Farrell ha poi evidenziato le attività che sono già state programmate dalla rete e in buona parte organizzate, ma ancora non realizzate:

l’evento di presentazione della Rete Vip a Roma, che si terrà il 2 e 3 febbraio 2025 presso lo spazio della Regione Lazio WeGil, organizzato a banchi d’assaggio (1 banco per ogni azienda) e con la proposta di due masterclass dedicate (organizzate la domenica) e di un Workshop di presentazione del progetto Rete Vip alla presenza di Istituzioni e operatori media/stampa e Horeca (organizzato il lunedì), a cui seguirà un light buffet e l’invito alla degustazione ai banchi d’assaggio;

la partecipazione della rete alla manifestazione Rome Wine Expo, che si terrà l’8/9/10.03.25, con un unico grande banco d’assaggio della rete ed una masterclass dedicata;

la realizzazione di una “Guida Esperienziale alla Rete V.I.P.” (di cui abbiamo già ottenuto un progetto grafico): una guida cartacea di circa 100 pagine ed in 100 copie, che sarà suddivisa in due parti:

a) una prima sezione “promozionale” in cui sia descritto il progetto e i fini della rete, poi, in schede dedicate, ogni azienda e i prodotti che realizza;

b) una seconda sezione volta alla promozione del turismo esperienziale nel territorio, con la descrizione di vari percorsi e attività che possono essere realizzati nel territorio e con coinvolgimento di tutta la rete (es 1: percorso “Genzano tra pane e vino”, con esperienza di panificazione e visita e degustazione in due cantine, da realizzare in una giornata. Es 2: a Lanuvio a scuola di cottura alla Brace presso Casale della Mandria e visita e abbinamento con i vini di due cantine, ecc.).

Il progetto sarà realizzato dalla casa editrice di Roma La Pecora Nera (già specializzata in guide di settore e di ristoranti) in circa due mesi.

Ha poi descritto altre attività programmate dalla rete, ma ancora in via di definizione:

in primis: altre attività ufficiali presso i comuni affiliati (quali convegni, masterclass, banchi d’assaggio, ecc., realizzati non solo per incontri B2C, ma anche per favorire incontri B2B.

Oltre ad ulteriori attività:

realizzazione di attività con mobilità ecosostenibile; creazione di corsi di formazione per la ristorazione (che verranno organizzati sia a Roma che localmente); la valutazione in merito all’eventuale presenza in fiere extraregione (es. Vinitaly, Italia Wine Experience a Milano, ecc.).

La parola è poi stata data a Guido Ciarla che, in rappresentanza di tutto il Cat di Roma e del Comprensorio dei Castelli Romani, ha espresso grande soddisfazione per un progetto nato più di due anni fa, fortemente voluto dal proprio ente e che ha visto la compartecipazione del Comune capofila di Genzano, ma anche dei comuni affiliati, in primis di Velletri e Lanuvio, nonché delle 21 aziende che hanno creduto nel progetto: “Un sogno che si avvera, per noi, ma che confidiamo sia perpetrato e proseguito per ottenere obiettivi sempre più ambiziosi, grazie anche al supporto ed alla collaborazione degli organi politici dei comuni affiliati, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma, che il nostro ente propone e promuove con grande convinzione”.

La parola è poi passata a Paolo Iacoangeli, che ha voluto sottolineare l’aspetto più “filosofico” e di importanza sociale del progetto: “Credo fermamente che nel nostro territorio sia fondamentare creare e fare rete. In passato non è stato così: le passate generazioni di viticoltori e imprenditori del nostro territorio hanno sempre pensato solo al “proprio orticello”, senza capire le potenzialità di crescita che offre l’unione delle forze. Ho speranza nelle nuove generazioni, di cui questa rete è in gran parte espressione: unendo le nostre forze, non solo valorizziamo le eccellenze enogastronomiche dei Castelli Romani, ma trasformiamo i nostri territori in vere e proprie destinazioni per chi ama il vino, l’arte e la cultura. Ora abbiamo finalmente l’occasione di realizzare insieme eventi, masterclass e tour in questi luoghi storici unici, unendo la passione per il vino, il pane, l’olio e i prodotti della nostra terra, alla bellezza dei nostri paesaggi.”

Dopo il secondo intervento del vice presidente della rete, si sono susseguiti una serie di commenti ed interventi delle istituzioni presenti. Il sindaco di Genzano, Carlo Zoccolotti, ha espresso vivo compiacimento per aver sostenuto con entusiasmo e convinzione il progetto fin dalle prime fasi. La vicesindaca di Lanuvio, Valeria Viglietti, si è detta pienamente pronta alla collaborazione reciproca e ad ospitare iniziative della Rete V.I.P. nel proprio comune. L’assessore di Velletri Cristian Simonetti ha sottolineato le grandi potenzialità del progetto, soprattutto in vista dell’afflusso turistico del Giubileo e del riconoscimento dei Castelli Romani come Città Italiana del Vino 2025, con Marino come capofila e Nemi come coordinatore, ma che darà impulso a tutto il territorio vinicolo locale. La consigliera della Città Metropolitana di Roma Marta Elisa Bevilacqua, portando i saluti del consigliere Pierluigi Sanna e del sindaco Roberto Gualtieri, ha rimarcato l’importanza di fare rete per lo sviluppo territoriale, sottolineando l’impegno della Città Metropolitana a sostegno di tali iniziative.

La manager ha poi ripreso la parola per la consegna delle targhe di appartenenza alla rete a tutte le aziende presenti e per le foto di rito.

Tutti i presenti sono poi stati invitati a partecipare ad un ultimo momento conviviale, per degustare i vini delle aziende vinicole della rete, presenti in un grande banco d’assaggio e per assaggiare le proposte gastronomiche realizzate dall’azienda della rete Fermenti 2020 di Genzano. L’augurio per delle serene feste, a breve in arrivo, e l’invito per i presenti a partecipare alle future attività della rete, a concluso una bellissima ed importante serata.

IL PROGETTO DI FILIERA PRODUTTIVA DEI CASTELLI ROMANI RETE V.I.P. (VINO, INNOVAZIONE E PANE) – FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO, AI SENSI DELLA DGR N. 68/22

Premessa

I Castelli Romani, con il loro ricco patrimonio storico, culturale e naturalistico, offrono un terreno fertile per la produzione di vini e pane di alta qualità. Il progetto di rete, incentrato sulle aziende vitivinicole e sui produttori del Pane Casareccio di Genzano IGP, mira a valorizzare le eccellenze agroalimentari locali e a promuovere il territorio.

Le finalità per cui è nato il progetto:

Preservare la tradizione: Recuperando i saperi antichi e promuovendo i prodotti tipici, come il vino Doc Castelli Romani e il Pane Casareccio di Genzano IGP.

Innovare: Sperimentando nuove attività, come il turismo esperienziale e l’agriturismo, per attrarre un pubblico più ampio.

Collaborare: Creando sinergie tra le imprese, le istituzioni e le associazioni locali per promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale.

Il territorio dei Castelli Romani, con le sue numerose varietà di vitigni autoctoni e la sua vocazione agricola, rappresenta un vero e proprio patrimonio enogastronomico. La rete delle imprese è stata creata perché le aziende che ne fanno parte si impegnassero a valorizzare questo patrimonio, promuovendo la qualità dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni.

In conclusione, il progetto della rete delle imprese del vino e del pane dei Castelli Romani è stato proposto alla Regione Lazio con la finalità di realizzare un’opportunità unica per valorizzare un territorio ricco di storia e di tradizioni, e per promuoverlo a livello turistico e commerciale, ma anche culturale e sociale.

La realizzazione del progetto

Dopo due anni di attività, realizzata con il contributo del C.A.T., Centro di Assistenza Tecnica di Confesercenti (Area di Roma) e del Presidente del Comprensorio dei Castelli Romani, il sig. Guido Ciarla, il quale ha manifestato un forte sostegno sindacale all’iniziativa, favorendo il dialogo tra le imprese e le amministrazioni locali, il progetto ha finalmente ottenuto il finanziamento da parte della Regione Lazio ed è stato avviato nel corso dell’estate 2024.

La Rete V.I.P. è oggi composta da n. 21 aziende produttive che ricadono nel territorio dei comuni di Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Albano Laziale, Nemi e Ariccia e si pone l’obiettivo di incrementare la competitività e la produttività delle attività economiche locali, favorendo uno sviluppo territoriale sostenibile e promuovendo la coesione sociale.

In particolare, la rete è composta in prevalenza da produttori vitivinicoli, oltre che da panificatori e da altri operatori del settore e si pone l’obiettivo di promuovere e sviluppare un sistema integrato di filiera, capace di valorizzare le specificità territoriali e di incrementare la competitività delle imprese locali.

In sintesi, le principali azioni previste dal progetto riguardano:

La promozione del turismo enogastronomico: attraverso la creazione di itinerari tematici, la realizzazione di eventi e la valorizzazione del paesaggio rurale.

Il rafforzamento delle relazioni tra i diversi attori della filiera: favorendo la collaborazione tra produttori, distributori e ristoratori.

La valorizzazione dei prodotti tipici: in particolare del Pane Casareccio di Genzano IGP e del vino di qualità prodotto nei Castelli Romani, attraverso azioni di marketing e comunicazione.

Un’iniziativa volta a contribuire in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del territorio ed a generare ricadute positive sull’occupazione, sul reddito delle imprese e sulla qualità della vita dei cittadini, grazie anche alla fondamentale la collaborazione con le istituzioni locali e regionali.

ORGANIGRAMMA

Presidente: Nina Francis Farrell – Azienda Agr. Bio Carafa-Jacobini;

Vice Presidente: Paolo Iacoangeli – Azienda agr. Iacoangeli Mauro;

Tesoriere: Olivia Middei – Cantina Pesoli;

Membri Direttivi: Marco Serra (Az. Agr. Marco Serra); Silvia Mingotti (Soc. Agr. Mingotti Srl – CantinAmena); Paula Pacheco (Soc. Agr. Forestale La Torre – Omina Romana); Valentina Ceracchi (Az. Agr. Vinicola F.Lli Ceracchi; Edoardo Amici (Agriturismo Il Borgo): Alfredo Silvestri (Cantiine Silvestri); Alessandro Caverni (Az. Agr. La Luna Nel Casale).

Manager Operativo: Dott.ssa Saula Giusto

LA LISTA DELLE AZIENDE ADERENTI E LE RELATIVE ATTIVITA’ DELLA RETE VIP

AZIENDA AGRICOLA PESOLI GIULIO

VINO / OLIO / GELATINE DI VINO – ARICCIA

CANTINA COSTANTINI

VINO / OLIO / CONFETTURE – GENZANO

AZIENDA AGRICOLA CARAFA JACOBINI

VINO BIO / OLIO BIO – GENZANO DI ROMA

CANTINAMENA – AZ. AGRICOLA MINGOTTI

VINO BIO / OLIO BIO – LANUVIO

LA LUNA DEL CASALE

VINO BIO /OLIO BIO – LANUVIO

OMINA ROMANA – SOCIETA’ AGRICOLA FORESTALE LA TORRE

VINO / OLIO – VELLETRI

CANTINA TENUTA IACOANGELI

VINO / OLIO – GENZANO DI ROMA

AZIENDA AGRICOLA LE ERBE DELLA LUNA

ERBE OFFICINALI E PRODOTTI BOTANICI EDIBILI – NEMI

METALSUGHERO

PRODUZIONE TAPPI E CAPSULE PER BOTTIGLIE – GENZANO

CANTINA IL BOTTINO

VINO – LANUVIO

AZIENDA AGRICOLA SILVIA MANCINI (TERRE PAOLINI)

VINO – GENZANO

AZIENDA AGRICOLA CASALE 5 SCUDI

VINO – VELLETRI

FERMENTI 2020 SRL

FORNO / PRODOTTI DI PANIFICAZIONE – GENZANO

AGRITURISMO IL BORGO

OSPITALITA’ / PRODOTTI TIPICI – GENZANO

AGRITURISMO MONTE DUE TORRI

VINO / OLIO / FRUTTA / ORTAGGI – GENZANO

CANTINE SILVESTRI SRL

VINO – LANUVIO

AZIENDA AGRICOLA MARCO SERRA

VINO – VELLETRI

CASALE DELLA MANDRIA

RISTORAZIONE / PRODOTTI BIO (DA ORTAGGI E ALLEVAMENTO)

AZIENDA AGRICOLA LE QUATTRO VASCHE

VINO – VELLETRI

AZIENDA AGRICOLA LE ROSE

VINO BIO / OLIO BIO – GENZANO

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI CERACCHI

VINO – VELLETRI