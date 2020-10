Precipita la situazione al liceo “Russell”: numerosi i contagi

Continua a lievitare il numero degli studenti del liceo “Bertrand Russell“, positivi al Covid-19. Secondo le ultime notizie sarebbero 16, più un bidello. Ma il numero potrebbe aumentare dopo lo screening in corso, che si è concluso in tarda mattinata nella succursale di via La Spezia, in zona San Giovanni, e sta proseguendo nella sede centrale di via Tuscolana, dove tutti gli studenti saranno sottoposti a test nel giro di tre giorni, con programmazione già effettuata. Qualche genitore lamenta ritardi negli orari dei test. Nella sede centrale i ragazzi sono stati rimandati a casa alle ore 18 circa, causa l’esaurimento dei test. Si continuerà domani.

La maggior parte dei casi è concentrata nella succursale di via La Spezia, nei pressi di largo Brindisi, edificio condiviso con la biblioteca comunale “Nelson Mandela” e, con altra entrata, con la scuola primaria “Carducci”, facente parte del plesso “Marcello Mastroianni”.

Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi, a seguito della comunicazione da parte di una famiglia del primo studente positivo al tampone per il Covid-19. All’origine del contagio potrebbe essere stata una festa di compleanno fuori scuola.

È stata quindi messa in quarantena la classe e si è proceduto alla sanificazione.

Dopo poche ore dal primo contagio in via La Spezia, s’è verificato il secondo presso la sede centrale dell’istituto, in via Tuscolana, nei pressi della Stazione Tuscolana. Le due sedi sono distanti circa un chilometro.

Nei giorni seguenti il numero dei contagiati è cresciuto soprattutto presso la succursale di via La Spezia, dove si è arrivati a quota undici studenti positivi. Presso la sede centrale si è rapidamente arrivati a quota tre. Contagiato anche un bidello.

La ripresa delle regolari lezioni, raccontano alcuni genitori, è problematica. Mancano numerosi professori, che sono in quarantena. Inoltre c’è forte preoccupazione per la diffusione dei contagi in ambito familiare. Ora sono in corso i test a tappeto, si teme che il numero complessivo possa salire.

L’orientamento, secondo voci riferite da fonti studentesche, sarebbe quello della didattica digitale integrata (didattica a distanza) per almeno due settimane. Anche molti genitori sono favorevoli alla scuola a distanza, almeno finché la situazione non possa tornare ad una quasi normalità.

L’istituto “Russell” ospita liceo classico, scientifico e linguistico. In tutto circa 1.600 studenti. Sarebbe, al momento, l’istituto scolastico con più casi in Italia.