Porta Metronia: la stazione della metro C sarà unica al mondo.

Gli scavi per la realizzazione della Metro C presso i cantieri della stazione di Porta Metronia hanno riportato alla luce straordinari reperti archeologici. Tra questi, il fondo di una coppa in vetro dorato con la personificazione di Roma. “La storia millenaria della nostra città non smette mai di stupire e incantare il mondo”, ha aggiunto il sindaco Gualtieri. Il cantiere, sarà chiuso a ottobre 2024, con già tutto l’allestimento completato del museo, che offrirà ai visitatori e ai passeggeri una meravigliosa visione di insieme: un vetro dorato che raffigura la personificazione di Roma, ed è la prima e unica volta che questa iconografia – la Città Eterna raffigurata come una donna armata di elmo e lancia, dal profilo fiero – appare su un simile raffinatissimo supporto, come spiegano con entusiasmo dalla Soprintendenza. Il reperto avrà un posto d’onore, in una teca, nella futura stazione-museo. Quella di Porta Metronia sarà una stazione unica al mondo, con una caserma romana meravigliosa che si potrà visitare.