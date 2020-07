Piste ciclabili? Ecco come si fanno (in Olanda)

A Roma le poche piste ciclabili hanno scarsa manutenzione. E vengono realizzate spesso più per intercettare qualche fondo della Comunità europea o per spirito ideologico che non per funzionalità.

Molto spesso, infatti, si tratta di spezzoni di pista che non portano a nulla. Un esempio romano, finito in tv, al Torrino. Altro problema sono le intersezioni e quindi la sicurezza. Per non parlare delle buche. Anche le piste nei nostri quartieri, l’ultima sulla Tuscolana, non brillano certo per qualità complessiva.

Tutt’altra faccenda in posti dove le piste ciclabili rappresentano non solo pratica quotidiana, ma segno di civiltà all’insegna della mobilità dolce. Non solo in molte città del Nord Italia, ma anche – e soprattutto – nel Nord Europa.

Un esempio emblematico viene dall’Olanda.

A poco più di un anno e mezzo dal lancio del progetto pilota nella cittadina olandese di Zwolle, PlasticRoad, la prima pista ciclabile al mondo realizzata in plastica riciclata, ha registrato lo scorso 27 maggio il milionesimo attraversamento. Un traguardo importantissimo che, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti dalla pista in termini di resistenza sia ai carichi più pesanti che alle condizioni climatiche più avverse, sarà seguito dalla produzione industriale del prodotto e dal seguente lancio sul mercato, previsto per il primo trimestre del 2021.