Pista ciclabile anche in via Matera: più che dimezzati i parcheggi

Dopo il caos in via Aosta e via Monza per il senso unico in via Taranto e in via La Spezia, in attesa del dramma finale con la chiusura di viale Castrense, “spunta” l’ennesimo segmento di pista ciclabile in via Matera, con la riduzione dei parcheggi.

Proteste ulteriori da parte dei residenti: ci si domanda se è possibile sconvolgere un intero quartiere per le esigenze di una sparuta minoranza di ciclisti, che spesso nemmeno imboccano le piste ciclabili ritenute troppo pericolose per come sono fatte.