Piazzale Metronio: un’altra strage di alberi

Abbattuti questa mattina i platani di Piazzale Metronio. Gli esperti ci ricordano ormai da tempo l’importanza degli alberi per fare fronte agli effetti del riscaldamento globale e della crisi climatica che stiamo vivendo. Sappiamo bene che le piante rappresentano una delle migliori armi che abbiamo a disposizione per rimuovere la CO2 dall’atmosfera, diminuire la temperatura in costante aumento, fornire ombra e riparo a noi e numerose specie animali che vivono anche negli ambienti urbani. Malgrado ciò continua il taglio indiscriminato degli antichi alberi del nostro quadrante. Da via Appia, a via Pozzuoli, da via Taranto a via Satrico è un triste susseguirsi di tronconi in fila indiana in uno scenario quasi surreale. Secondo il Comune, gli alberi erano malati e quindi pericolosi e per questo dovevano essere abbattuti, per i residenti gli alberi potevano essere salvati con un adeguato monitoraggio e una giusta potatura.

(Foto da gruppo fb Parco Mura Latine)