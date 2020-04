Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato due pregiudicati di 46 e 67 anni, il primo italiano mentre l’altro dominicano, per furto aggravato. La coppia poco prima aveva rubato il portafoglio dallo zaino di un passeggero presso la metro San Giovanni, a piazzale Appio, a Roma. I due, che non hanno reagito all’arresto, sono stati poi portati in Questura in attesa del processo per direttissima previsto per questa mattina.