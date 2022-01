Piazza Tarquinia: donna tenta il suicidio sporgendosi dal cornicione di un palazzo

Una donna di 55 anni ieri mattina ha tentato il suicidio sporgendosi dal cornicione del palazzo dove viveva al quinto piano in piazza Tarquinia. La donna soffriva da tempo di depressione e nella mattinata di ieri improvvisamente è salita sul terrazzo sporgendosi pericolosamente dal cornicione con l’intenzione di buttarsi di sotto. Sul posto otre ad un’ambulanza e ai vigili del fuoco sono intervenute due volanti della polizia. L’aspirante suicida è stata raggiunta e bloccata proprio nell’attimo in cui stava per compiere l’insano gesto e affidata alle cure dei medici del 118.