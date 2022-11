Piazza Sulmona, qualche protesta per il set cinematografico

Fino a ieri e per qualche giorno piazza Sulmona e la limitrofa Via Tuscolana sono state occupate da vari camion per girare delle scene di un film presso un locale presente nella seconda via sopracitata. Alcuni cartelli istituzionali spiegavano i motivi della chiusura degli spazi, indicando anche il titolo del film, probabilmente osé.

Le riprese sono finite ma alcuni residenti ci hanno segnalato lo spostamento di cassonetti non rimesti a posto, ad esempio quello del vestiario usato, prima collocato in Via Tuscolana.

Adesso alcuni cassonetti si trovano davanti all’agenzia della B.N.L. e il cassonetto del vestiario all’inizio di via Cesena.