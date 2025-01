Piazza San Giovanni, squilibrato crea momenti di tensione

Una persona in evidente stato confusionale ha creato momenti di tensione in piazza San Giovanni in Laterano nel pomeriggio di oggi, proprio mentre c’era la lunga fila per accedere alla basilica dopo l’apertura della porta santa. Ad un certo punto il suo braccio ha iniziato a sanguinare copiosamente, per cui è stato necessario un intervento medico, ma anche da parte degli operatori della pubblica sicurezza per controllare lo squilibrato. Nel dettaglio sono intervenuti sia i carabinieri sia i poliziotti con complessive quattro auto di servizio. La situazione è stata tenuta sotto controllo, mentre in terra sono rimaste le rilevanti tracce di sangue.