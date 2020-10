Piazza San Giovanni: sabato 10 ottobre marcia contro il distanziamento sociale

Il prossimo 10 ottobre, alle ore 14 a piazza San Giovanni ci sarà la Marcia di Liberazione. Si tratta della riunione di un gruppo di sovranisti, come conferma anche il titolo dell’invito a partecipare all’evento: “Lavoro Reddito Sovranità Democrazia”. Il loro motto si basa sullo stop allo stato di emergenza e stop a norme che violano la determinazione individuale, per esempio mascherina e distanziamento sociale. Il primo promotore è stato il filosofo Diego Fusaro. Alla marcia ha dato il suo appoggio anche Enrico Montesano che in un video suggerisce «se non riusciremo a cambiare le cose con questa marcia forse pacificamente dovremo fare un pò di disobbedienza civile». Sperando che la storica piazza non diventi un nuovo focolaio senza controllo