Piazza San Giovanni: marcia no green pass, tavolo tecnico in questura sulle misure

Il tam tam corre su Telegram attraverso le locandine che inneggiano a scendere in piazza per protestare contro l’obbligo vaccinale. ‘Sabato 15 gennaio 2022, alle 16 con i forconi. Facciamo come in Kazakistan. Basta’ – si legge sulle chat. Una delle proteste, stando al volantino che circola, dovrebbe tenersi a Roma, con una marcia fino in Piazza San Giovanni. Per evitare possibili scontri e tafferugli, così come accaduto nella manifestazione di settembre 2021 in piazzale Appio, è in programma, tra oggi e domani, un tavolo tecnico in Questura che servirà a mettere a punto l’ordinanza sulla gestione dell’ordine pubblico.