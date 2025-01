Piazza San Giovanni: con 15 milioni si sarebbero potuti assumere 5 giardinieri a vita

Buonasera AppiOH,

come cittadino del quartiere, vi ringrazio per l’articolo sullo scempio fatto a piazza San Giovanni in Laterano. Ho letto che sono stati spesi 15 milioni di euro per rovinare quella piazza: con quella cifra non si sarebbero potuti assumere cinque giovani giardinieri a tempo indeterminato per presidiare costantemente gli spazi verdi antistanti la basilica e i malridotti giardini di via Carlo Felice, dove solo un’associazione di volontari riesce a salvare il salvabile vicino al chiosco?

Il sindaco Roberto Gualtieri si è accorto solo ora delle tante schifezze presenti in piazza, dai vecchi gabbiotti dei vigili, ripitturati soltanto in occasione del giubileo, ai muri sporcati con lo spray?

Un cittadino deluso