Piazza San Giovanni: il concerto e gli artisti sul palco

Dopo il successo dell’edizione 2021, andata in scena nella storica location Piazza San Giovanni in Laterano, il celebre Concerto del Primo Maggio di Roma promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL in occasione della Festa dei Lavoratori torna nella capitale con una nuova edizione nel 2022, organizzato da iCompany.

Alla conduzione dell’edizione 2022, per il quinto anno consecutivo, Ambra Angiolini.

MARCO MENGONI

GO_A

CARMEN CONSOLI

ARIETE

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

LUCHÈ

COEZ

VENERUS

MACE feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce, Joan Thiele

PSICOLOGI

RANCORE

MARA SATTEI

WILLIE PEYOTE

BRESH

TOMMASO PARADISO

RKOMI

ORNELLA VANONI

ROVERE

FABRIZIO MORO

L’ORCHESTRACCIA

SINKRO

ENRICO RUGGERI

DEDDY e CAFFELLATTE

CLEMENTINO

MOBRICI

COMA_COSE

MAX PEZZALI

FASMA

BIGMAMA

MECNA

LE VIBRAZIONI

CLAVER GOLD

LUCA BARBAROSSA e EXTRALISCIO

ANGELINA MANGO

HU

NOTRE DAME DE PARIS

MR.RAIN

BANDABARDÒ & CISCO

VV

Con la partecipazione di: Barbascura X, Francesca Barra, Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini.