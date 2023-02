Piazza S. Maria Ausiliatrice: potati 20 alberi

Prosegue come programmato il piano di interventi del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale di potatura, attualmente concentrato sui platani in diversi quadranti della città.

Per quanto riguarda il VII Municipio, in via Tuscolana, all’altezza di piazza Santa Maria Ausiliatrice, è in via di conclusione la potatura di circa 20 alberi. In via Anagnina, fuori dal Grande raccordo anulare, in zona Morena, si stanno ultimando gli interventi su 53 piante.

“Tutti gli interventi sono stati programmati dal Dipartimento Ambiente di concerto con la Polizia Locale di Roma Capitale che supporta i cantieri per facilitare la viabilità, Atac e il Municipio – informa una nota.

Sono state già completate le opere di potatura su 552 platani ubicati in diverse aree della città, tra cui via Merulana, piazzale Esquilino e via Santa Croce in Gerusalemme. Alberi potati anche al Pigneto.

Il piano delle potature impegna quotidianamente circa 400 operatori tra quelli del Servizio giardini capitolino e quelli delle ditte appaltatrici, per mantenere lo standard delle circa 70 mila potature effettuate nel 2022, consentendo così, nel quinquennio, la copertura degli interventi su tutto il patrimonio dei 330.000 alberi della città.