Piazza Re di Roma: la mamma rischia di partorire in auto

Gli agenti di una pattuglia del gruppo Appio si sono accorti che stava accadendo qualcosa quando hanno visto un’auto ferma in piazza Re di Roma e all’interno dell’abitacolo due persone. Al volante un uomo, molto agitato, e una donna incinta. Stava partorendo in auto, era in pieno travaglio all’interno della sua vettura e ‘rischiava’ di dare al mondo Teo proprio lì, nell’abitacolo. Gli agenti della Polizia Locale, quindi, hanno aiutato l’uomo e la figlia. E hanno permesso ai due di raggiungere in tempo l’ospedale “San Giovanni”, dove pochi minuti dopo è stato dato alla luce il bambino.