Piazza Re di Roma: un tronco diventa fiore per ricordare Pamela

Andrea Gardini, il ragazzo che scolpisce ceppi di alberi abbandonati nelle via di Roma, ha deciso di realizzare in questi giorni un’opera d’arte ricavandola da un tronco in Piazza Re di Roma. Tutto ciò in memoria di Pamela Mastropietro, la giovane romana assassinata il 29 gennaio 2018 a Macerata. Lo scultore, che è stato chiamato dalla famiglia Mastropietro, sta lavorando su un tronco non più vegetativo e presente all’interno della monumentale aiuola di Piazza Re di Roma. Il tronco diventerà una rosa non finita come la tragica interruzione del percorso di vita di Pamela.

(Foto Ennio Nardi Appio-Latino e Tuscolano e ilpuntoamezzogiorno)