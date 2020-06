Piazza Re di Roma, calcinacci dal balcone e lite in strada: operaio aggredisce due passanti

Mamma e figlio, rispettivamente 87 e 63 anni, stavano passeggiando in piazza Re di Roma, quando per poco non sono stati colpiti da alcuni calcinacci caduti da un balcone. I due hanno chiesto all’operaio di fare più attenzione, ma la reazione del 42enne non è stata quella aspettata. Prima ha insultato la coppia, poi è sceso in strada e li ha aggrediti.

Una pattuglia della polizia si è recata sul posto per mettere fine alla lite, ma l’operaio era in evidente stato di alterazione ed ha tentato di aggredire anche gli agenti. Arrestato per i reati di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Le vittime, invece, sono state trasportate al San Giovanni e dimesse con 5 giorni di prognosi.