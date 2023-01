Piazza Re di Roma: arriva il Puro Cioccolato Festival

In piazza Re di Roma da giovedì 2 a domenica 5 febbraio 2023 si terrà il Puro Cioccolato Festival con maestri cioccolatieri d’Italia e del mondo, artisti del cioccolato, degustazioni di tutte le tipologie di cioccolato, dolci tipici al cioccolato, tutti i gusti e tipologie di cioccolata calda. Dalle 10 alle 20 ci saranno diversi stand che trasformeranno la piazza nel regno della cioccolata. Un evento da non perdere per tutti gli amanti di questo alimento derivato dai semi dell’albero del cacao.