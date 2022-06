A Roma, giovedì 14 luglio, si andrà in walkabout per portare a terra, in giro per il quartiere Tuscolano con il Laboratorio di progettazione partecipata, la riflessione che s’è sviluppata in questi ultimi mesi, sollecitata dalle contraddizioni scatenate dal bando Reinventing Cities per la riqualificazione dell’area della Stazione Tuscolana.

L’appuntamento è alle ore 18,30 nei giardini centrali di Piazza Ragusa.