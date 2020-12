Piazza Ragusa: ex depositi Atac vincono il premio come miglior location d’Italia 2020

Gli ex depositi Atac Tuscolana di piazza Ragusa (@ragusa_off ) e Vittoria (@pratibusdistrict ) hanno vinto il premio di ‘Best Location Award 2020’ al Festival Italiano degli Eventi e della Live Communication. Oltre 23.000 mq di depositi abbandonati che sono stai utilizzati per moltissimi scopi e usi differenti. Un modello di innovativo di rigenerazione che ha permesso alle location di adattarsi costantemente alle esigenze del mercato e che ha visto la conferma del suo successo nel premio conferito pochi giorni fa agli ex depositi come miglior location d’Italia in occasione dei recenti Best Location Awards 2020.