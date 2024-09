Piazza Ragusa: degrado e Far West

E’ solo di qualche giorno fa la notizia della rissa notturna in Piazza Ragusa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine con ben 5 volanti. Dopo questo ennesimo episodio di degrado urbano, dai residenti, dai comitati di quartiere e dai gruppi di quartiere si è levato unanime un coro di protesta. Tutti preoccupati per la sicurezza di quel quadrante ormai lasciato senza sicurezza. Da piazza Ragusa passando per via della Stazione Tuscolana e arrivando alla Stazione Tuscolana, è solamente un continuo bivacco di senza tetto e sbandati che stazionano perennemente nella zona. Solo nel mese di agosto i danneggiamenti alle auto parcheggiate, risse con bottiglie rotte e giacigli a cielo aperto sono aumentati del 30%. Una volta in piazza Ragusa ci viveva Marcello Mastroianni, era una bella piazza, con alberi curati e verde tutto intorno, ci passava il tram e gli esercizi commerciali erano molto funzionali. Oggi è un grande suk: circola molta droga e alcol e questo comporta un serio pericolo per gli abitanti che si trovano a dover attraversare la piazza.

(Foto: il Messagero.it)