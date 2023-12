Piazza Dante, mostra sulla Divina Commedia

Sabato 9 dicembre 2023 alle ore 12.00, presso i Giardini di Piazza Dante, verrà inaugurata l’ultima installazione del progetto E quindi uscimmo a riveder le stelle…, la Cantica del Paradiso, promosso dall’Associazione Arco di Gallieno, con il patrocinio di Roma Capitale, del Municipio I Roma Capitale, del Comitato Nazionale per i 700 anni della morte di Dante, dell’Istituto Dante Alighieri, e con il supporto della Soprintendenza Capitolina la quale ha coordinato tutte le fasi dell’allestimento.

Interverranno l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, gli artisti e i curatori del progetto.

Nell’ambito dei festeggiamenti per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dopo le due installazioni di 67 formelle in ceramica firmate da altrettanti artisti e ispirate alle Cantiche dell’Inferno e del Purgatorio ed inaugurate nel 2021 e nel 2022, l’Associazione Arco di Gallieno presenta il proseguimento del progetto sulla Divina Commedia per il giardino di piazza Dante con le ultime 33 formelle dedicate al Paradiso. A completamento dell’intero progetto, sarà quindi creato un percorso all’interno del giardino per segnalare la posizione di tutte le formelle relative alle tre Cantiche: il percorso con i tre itinerari sarà visibile su un pannello introduttivo all’ingresso principale.

Arco di Gallieno si propone di riflettere sull’immaginario dantesco e sulle suggestioni che i diversi artisti possono trarre da esso, ognuno con la propria sensibilità e peculiare cifra artistica. L’intervento proposto, oltre a voler celebrare questo importante personaggio della letteratura italiana, conferma la vocazione dell’Associazione a valorizzare i luoghi del rione come già avvenuto in passato con altri progetti, proposte ed eventi.

I 33 artisti partecipanti:

A. Agopar – canto I

P. Garau – canto II

M. Kostabi – canto III

I. Ekmann – canto IV

C. Cavasola- canto V

L.Ardillo – canto VI

A.Giovannoni – canto VII

T.Franchi – canto VIII

C.Grossi – canto IX

M.Bedouin- canto X

P. Isola- canto XI

N. Spezzano- canto XII

Shi Hoazheng – canto XIII

P. Bielli – canto XIV

L. Surico – canto XV

M. Marinaccio – canto XVI

A. Cuzzocrea – canto XVII

G. Polidoro – canto XVIII

D. Fagioli – canto XIX

X. Huang – canto XX

C. Casoni – canto XXI

M. De Luca – canto XXII

G. Modica – canto XXIII

A. Mingotti – canto XXIV

A. Finelli – canto XXV

P. Alviano Glaviano – canto XXVI

E. Tommasi Ferroni – canto XXVII

R. Savinio – canto XXVIII

S.Di Filippo – canto XXIX

A.M. Tanzi – canto XXX

S. Pontecorvo – canto XXXI

S. Dominelli – canto XXXII

M. Livadiotti – canto XXXIII

INFO

E quindi uscimmo a riveder le stelle…

Cantica del Paradiso

33 canti – 33 artisti

Un progetto ideato e a cura dell’Associazione Arco di Gallieno

Con il patrocinio di: Roma Capitale, Municipio I Roma Capitale, Comitato Nazionale per i 700 anni della morte di Dante, Istituto Dante Alighieri

Con il supporto della Sovrintendenza Capitolina



Inaugurazione 9 dicembre 2023 ore 12.00

Giardino di Piazza Dante – Roma

Associazione Arco di Gallieno

[email protected]