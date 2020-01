Piazza Asti, ubriaco entra in chiesa e interrompe messa

L’episodio è accaduto ieri pomeriggio nella chiesa Santi Antonio di Padova e Annibale Maria di piazza Asti. Il 44enne è stato denunciato per turbamento di funzione religiosa e culto. E’ accaduto tutto in un attimo, quando una persona completamente ubriaca è entrata in chiesa e dopo essere salito sull’altara ha urlato frasi senza senso interrompendo la messa. A nulla sono valsi i tentativi di far ragionare l’uomo, che continuava a urlare in piedi sopra l’altare. Sul posto soni dovuti intervenire i carabinieri che hanno prelevato di forza l’uomo, un 44enne di origini romene, che successivamente è stato denunciato per turbamento di funzione religiosa e culto. L’uomo è stato poi portato in ospedale.