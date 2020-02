Ennesimo guasto a una scala mobile all’interno di una stazione della metropolitana di Roma. Questa volta è toccato alla fermata Furio Camillo, sulla linea A, dove un gradino della scalo mobile ha ceduto. E’ successo nella serata di ieri. Secondo quanto riferisce l’Atac, nessuno dei passeggeri che transitavano in quel momento è rimasto ferito. La scala mobile è stata messa in sicurezza e non è stato necessario chiudere la stazione. Sul posto è intervenuta la polizia.