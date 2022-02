Paura alla Caffarella, aggredisce studentesse mentre vanno a scuola

Allarme al parco della Caffarella: si moltiplicano le segnalazioni relative a un uomo che aggredisce gli studenti che attraversano il polmone verde per andare a scuola. Fra i ragazzi attaccati, ci sono gli alunni dell’istituto comprensivo Teodoro Mommsen e, soprattutto, della scuola media Lewis Carroll che si trova al civico 556 di via Latina. L’uomo rincorre e offende i ragazzi, ma fortunatamente, tutti i tentativi di aggressione più violenti sono stati sventati, grazie al supporto di alcuni passanti. Ma la situazione resta preoccupante, a tal punto che le scuole hanno informato i genitori dei ragazzi e le forze dell’ordine. La vicenda è finita in un esposto presentato al Questore e in alcune denunce consegnate alla polizia e ai carabinieri. Gli agenti della polizia locale hanno iniziato a effettuare dei sopralluoghi alla ricerca dell’aggressore, probabilmente un senza fissa dimora. Ma non sarà semplice individuarlo nei 132 ettari del Parco della Caffarella.