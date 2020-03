Pasta per i bisognosi, atto di solidarietà sotto l’ “Alberone”

Quando si attraversano momenti difficili come quello attuale, nel quale si pensa a come sopravvivere e si vive con difficoltà giorno per giorno, la solidarietà può essere superata da altre priorità. Ciò non è accaduto all’Alberone, dove questa mattina sono comparsi generi alimentari, posati li, sotto l’albero simbolo del quartiere. Pacchi di pasta e un cartello, per aiutare le famiglie più bisognose. Un gesto nobile, nella speranza che non venga vanificato dai soliti furbetti che approfittando della situazione si accaparrano beni senza un reale bisogno.

(Foto Rita Cirulli – Gruppo fb Quartiere-Appio-Latino-Tuscolano..)