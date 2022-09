Parco della Caffarella: domani 17 settembre il grande evento “Scendiamo in piazza”

Il 17 settembre 2022 ci sarà il World Cleanup Day, la più grande azione civica positiva che il mondo abbia mai visto. I cittadini di 150 Paesi si attiveranno per la raccolta dei rifiuti contribuendo alla cura del pianeta.

Retake scenderà in piazza con il progetto che fa tappa in 16 città in giro per l’Italia: saranno resi questi posti luoghi di incontro e di condivisione, e iniziamo a prendercene cura. Insieme al Comitato per il Parco della Caffarella, ti aspettiamo il 17 settembre 2022 a partire dalle ore 15.30 al Parco della Caffarella (entrata Largo Pietro Tacchi Venturi).

Verranno realizzate operazioni di cura e di contrasto al degrado, attività educative e ludiche per i ragazzi e per i più grandi. Insieme ai volontari di Retake, saranno presenti altre associazioni, comunità straniere, scuole, ambasciate e tutte le parti della società civile che hanno a cuore la bellezza e la rinascita di Roma. Nella zona degli stand sarà presente una scatola per la raccolta delle scarpe usate (Retake Riciclo e Riuso).