Parco degli Acquedotti, di scena Wanderlust

Wanderlust 108, con il suo iconico programma di corsa, yoga e meditazione, torna a Roma sabato 30 settembre, presso la splendida cornice del Parco degli Acquedotti.

Unico Triathlon della consapevolezza, Wanderlust 108 è l’occasione perfetta per celebrare e condividere in armonia la propria versione migliore, il vero Nord, attraverso attività mirate di scoperta e crescita personale.

L’evento, in partnership con adidas, ha inizio alle ore 10 con la prima parte del Triathlon, la 5K Run, alla quale per la prima volta si affianca, in concomitanza, il Mindful Group Fitness: un esclusivo allenamento catartico che coinvolge corpo e mente, e che vede la conduzione di due talent d’eccezione, Cecilia Migliosi e Alessandro Muò.

Per le successive tappe di yoga e meditazione si susseguiranno Ela Mare, Thea Crudi, Alex Perez, Michela Maltoni e Susanna Petternella – talent di fama internazionale, che accompagneranno i partecipanti attraverso un viaggio interiore, volto ad a allenare uno sguardo profondo e curioso, indispensabile per cogliere le connessioni tra i singoli individui e il pianeta.

Inoltre, nel pomeriggio, al termine del Triathlon, i partecipanti potranno esplorare a 360 gradi il concetto di benessere grazie alle suggestive attività “The Uncommons”, sessioni di uniche e imperdibili pratiche tutte incluse nel biglietto del Mindful Triathlon, tra cui yogassè, acro yoga, bagno di gong, speech sui chakra e lo stress, cerimonia dei cristalli ecc…

Infine, il Triathlon si inserisce all’interno di un vero e proprio Village, dove rilassarsi con musica e healthy food e visitare il Kula Market, un mercatino olistico composto da realtà artigianali, start up e brand locali in linea con i valori di qualità e sostenibilità di Wanderlust, tra cui: Silent Emotion, Mikini, MG Active, Ambrosoli, Nuncas, Let It Yoga, Dea Yoga, Crystal Infusion System, Mamà.

Novità: da quest’anno nel ticket 108 è inclusa anche la t-shirt ufficiale dell’evento firmata adidas e personalizzata per i Wanderlusters, disponibile in diversi colori da selezionare in fase di acquisto e ritirabile in location il giorno dell’evento.

Appuntamento quindi a Roma, per un’elettrizzante carica di energia e benessere, sabato 30 settembre dalle ore 8.30 presso il Parco degli Acquedotti, con inizio main stage alle 9.30 e con la corsa alle ore 10.00.