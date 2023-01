Palazzo Merulana, mostra di artisti cinesi

Arriva a Palazzo Merulana, in via Merulana 121, la mostra UP! a cura di Liliana Liao, in programma da giovedì 12 a domenica 22 gennaio 2023. In occasione delle celebrazioni del Capodanno Cinese 2023, Associna (Associazione delle Seconde Generazioni Cinesi) e Guang Hua Cultures et Media lanciano una mostra collettiva di giovanissimi artisti cinesi. Mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 11 si tiene la conferenza stampa.

Sette artisti cinesi che hanno scelto di formarsi in Italia, presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma, ognuno con un linguaggio e un modo espressivo diverso, raccontano con autenticità la costante ricerca di un equilibrio organico tra Oriente (Cina) e Occidente (Italia).