Pagine di coraggio: Biblioteca Mandela con Emergency

Il Servizio Intercultura di Biblioteche di Roma, la Biblioteca Nelson Mandela in collaborazione con il Punto Lettura Emergency Roma, propongono la rassegna Pagine di coraggio. L’impegno di Emergency: tre appuntamenti online, lunedì 29 giugno, lunedì 20 luglio e lunedì 21 settembre 2020 alle ore 18, sul tema del coraggio variamente declinato, a partire da quello degli operatori Emergency che intervengono in situazioni di forte rischio ed emergenza. I video sono visibili sulle pagine Facebook di Roma Multietnica, della Biblioteca Nelson Mandela e Biblioteche di Roma. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 29 giugno 2020 alle ore 18 con la presentazione del libro Prometto che ritorno. Con Emergency in Africa e in Afghanistan di Roberto Maccaroni, Vydia Editore. L’autore, infermiere e operatore Emergency, dialoga con Pietro Protasi (Consiglio Direttivo di Emergency) sul libro e sull’esperienza fatta. Letture a cura di Monica Ferri, attrice e volontaria Emergency.

Programma

Lunedì 29 giugno ore 18

In questo primo appuntamento si parla del libro Prometto che ritorno. Con Emergency in Africa e in Afghanistan (Vydia Editore, 2019) di Roberto Maccaroni. L’autore, infermiere e operatore Emergency, dialoga con Pietro Protasi (Consiglio Direttivo Emergency) sul libro e sull’esperienza fatta. Letture a cura di Monica Ferri, attrice e volontaria Emergency.

Lunedì 20 luglio ore 18

In questo secondo appuntamento si parla del libro Zona rossa (Feltrinelli, 2015) di Roberto Satolli e Gino Strada. Ne parlano Mario Spallino, attore e fondatore della compagnia teatrale di Emergency e Roberto Satolli, medico e giornalista.

Lunedì 21 settembre ore 18

In questo terzo appuntamento si parla del libro Corrispondenze Afghane. Storie e persone in una guerra dimenticata (Ed. Poets & Sailors, 2019) di Nico Piro, giornalista inviato della redazione esteri del TG3, che si occupa principalmente di zone di guerra. Intervengono l’editore Francesco Mizzau, Pietro Protasi (Consiglio Direttivo Emergency) e l’autore. Letture a cura di Monica Ferri, attrice e volontaria Emergency.