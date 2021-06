Ospedale San Giovanni: open day di ginecologia

L’AO San Giovanni Addolorata – premiato con 2 bollini rosa nel biennio 2020-2021 per l’impegno, la sensibilità e l’attenzione rivolti alla salute femminile attraverso l’offerta di percorsi dedicati al benessere della donna – aderisce all’(H)Open Day di Ginecologia Oncologica, iniziativa organizzata dalla Fondazione ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) con l’intento di promuovere informazioni e servizi gratuiti finalizzati alla prevenzione e cura dei principali tumori ginecologici.

I professionisti della UOC Ostetricia e Ginecologia organizzano gratuitamente per il prossimo 30 giugno dalle 15.00 alle 18.30 visite ginecologiche, ecografie e colposcopie presso il Poliambulatorio del Presidio S. Maria, via S. Giovanni in Laterano n. 155.

Prenotazioni aperte dal 15 al 20 giugno all’indirizzo mail dedicato:

[email protected] roma.it.

Obiettivo: contribuire a promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti nonché facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici.

Un appuntamento da non perdere e che sottolinea l’importanza della prevenzione primaria, a maggior ragione di fronte al protrarsi dell’emergenza sanitaria.