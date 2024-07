Ospedale “San Giovanni”, cos’è il Centro Tobia

E’ nato da qualche mese all’ospedale “San Giovanni” un percorso dedicato e multidisciplinare per offrire ai pazienti con disabilità intellettiva o relazionale l’opportunità di accedere alle prestazioni specialistiche e procedure diagnostiche necessarie per la prevenzione e la cura delle patologie non direttamente legate alla malattia principale da cui sono affetti.

Il Centro “Tobia”, così si chiama, inserito nella rete Tobia-Dama regionale (Determina GSA n° G01769 “Linee di indirizzo della Regione Lazio per l’organizzazione di percorsi assistenziali rivolti a persone con disabilità complesse e/o cognitive – relazionali”) accoglie richieste di prestazioni sanitarie provenienti dai medici di Medicina generale, famiglie, operatori dei servizi di riabilitazione disabili adulti, Casa Famiglie e istituti di ricovero, assicurando secondo il principio di equità, pari accesso ai servizi e diritto alle prestazioni necessarie attraverso un percorso personalizzato.

Il Servizio è costituito da un team di professionisti appositamente formati che accolgono, assistono e accompagnano i pazienti fragili e le loro famiglie fin dal loro ingresso in ospedale.

Si accede al Centro tramite un call center 06.77058921 (cell.331.1706703) per le segnalazioni dei casi. Il personale infermieristico dedicato opera un triage telefonico, con la raccolta di dati anamnestici e anagrafici, indagando sulle particolari e specifiche esigenze del paziente.

Il call center è attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 14.00. Il contatto è possibile anche scrivendo a centrotobia@hsangiovanni. roma.it con risposta entro 24/48h dalla ricezione.

Il Centro “Tobia” è ubicato nel presidio Santa Maria – Corpo L, con accesso pedonale in via San Giovanni in Laterano 155 e accesso carrabile in via Merulana 143. Presso il corpo ambulatoriale è presente parcheggio riservato per disabili.