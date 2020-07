Ospedale San Giovanni Addolorata: “Rinascita in magica atmosfera”

Vocalist – Elisabetta Currà

Presentatore – Rosario Tronnolone, Redattore Radio Vaticana.

L’Azienda intende esprimere ai suoi operatori sanitari, e simbolicamente a tutto il personale del SSN, la gratitudine per l’impegno tenace e costante dimostrato in questi ultimi mesi nel fronteggiare la pandemia. Per motivi di sicurezza e rispetto delle misure di distanziamento, l’accesso sarà limitato a complessivi 60 posti a sedere prenotabili fino a esaurimento, con obbligo per tutti i partecipanti al concerto di indossare la mascherina.