Orti Urbani Comunitari; verso il nuovo regolamento

Dopo la presentazione da parte di ORTI IN COMUNE della proposta di nuovo regolamento il 9 novembre 2022 all’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi ed al Presidente della Commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri, a conclusione dei lavori del progetto europeo Ru:rban, era stato preso un impegno. Organizzare un momento assembleare pubblico in cui raccogliere più contributi possibili in merito e potere finalmente avviare l’iter istituzionale, che culminerà poi all’Assemblea capitolina. Il 16 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 15.30 alla CASA DELLA CITTA’ (P.zza Giovanni da Verrazzano 7) tutti coloro che sono interessati alla tematica degli orti urbani comunitari nella città di Roma sono invitati ad unirsi a questo momento di confronto pubblico. Oltre all’assessora Sabrina Alfonsi sarà presente anche il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.