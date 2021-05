OPINIONI / La sindaca Raggi parla ancora di mobilità sostenibile?

La sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, e il Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Orazio Schillaci, hanno firmato la convenzione fra Città Metropolitana e Università per l’attuazione dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. L’accordo annunciato il 19 maggio in occasione del Salone della CSR.

“È la sigla di un protocollo importante, che dà la misura dell’impegno del nostro Ente metropolitano per la riprogettazione di territori e di comunità sostenibili – afferma nel suo videomessaggio la sindaca Virginia Raggi. Alla sindaca è però utile ricordare la situazione del quartiere San Giovanni dopo gli interventi della sua giunta: basterebbe farsi un giro in via Monza, trasformata in quattro corsie, per comprendere se è quello il suo senso di sostenibilità. Così come gli alberi tagliati a via Pozzuoli e in altre strade della zona, non sostituiti. O ancora il ritrovarsi pali pubblicitari al posto di quelle che la giunta chiama “nuove aree pedonali” (vedi via Taranto).

La sindaca dice ancora: “E sarà fondamentale formare, coinvolgere e sensibilizzare i giovani a partire proprio dai progetti nelle scuole, per curare e non disperdere un’altra risorsa fondamentale: la crescita e la formazione di competenze e di nuove professionalità”. A fare da tutor saranno chiamati alcuni brillanti esponenti della sua giunta?

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, giunto alla nona edizione, nella tappa romana metterà al centro dell’attenzione atenei e imprese motori per lo sviluppo sostenibile. Forse un giretto a San Giovanni sarebbe utile per capire ciò che non andrebbe fatto. Per la cronaca, la manifestazione si svolgerà in streaming e si potrà seguire dalla pagina Facebook del Salone. I lavori saranno aperti da Marco Meneguzzo, professore ordinario dell’Università di Roma “Tor Vergata”, da Sabrina Florio, presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa, e da Gloria Fiorani, professore associato dell’Università di Roma “Tor Vergata”, che introdurrà la videotestimonianza con cui la Sindaca Virginia Raggi annuncia la Convenzione. Ad maiora.