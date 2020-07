Olio su asfalto: chiusa via Albalonga

Scia d’olio sull’asfalto in via Albalonga, per un problema a un camion ieri sera e chiusura della strada. Infatti questa mattina le pattuglie della polizia municipale non hanno potuto fare altro che chiudere la strada , con altri pesanti disagi al traffico in tutta la zona. Non certo una novità sulle disastrate strade romane, con conseguente blocco della circolazione per motivi di sicurezza in attesa della pulizia per la riapertura al traffico. Tempi lunghi perché l’Ama non interviene più per la pulizia della strada in queste occasioni in quanto è scaduta la concessione.

(foto Alessandro Guaraschi gruppo fb Appio-Latino-Tuscolano…)